Первый заработок запомнится навсегда!

Ярославец Александр Шуников на своей странице в «Фейсбуке» написал, как он заработал первые деньги.

— Свои первые деньги лет в 14 заработал, продав три сотни газет в пригородной электричке, — написал Александр.

И понеслось! В комментариях к его посту ярославцы начали вспоминать, как они смогли самостоятельно добыть первые рубли. Воспоминания оказались самыми разными, с тёплой ностальгией.

Валерий Галашин:

— В 1983 году в трудовом лагере полол цикорий. Заработал 15 рублей.

Антон Денисенко:

— В 15 лет работал грузчиком на рынке. Зарплату каждый день давали, а я копил на поездку из Рыбинска в Ярославль на день встречи школьного лагеря.

Виталий Литвинов:

— Лет в 14–15 продавал клёпки металлистам на выездной толкучке по рублю за коробок, в коробке 100 штук было.

Алексей Озеров:

— В деревне заболел пастух. Нам по 12 лет было, втроём с пацанами две недели пасли коров и овец. Каждый день на обед по домам бегали. Получили 35 рублей — по червонцу на брата и на 5 рублей дядя Коля тракторист купил три бутылки красного. Одну себе забрал за услуги, две нам отдал. Зарплату обмыли, после этого долго еще не переносил запах алкоголя.

Михаил Кабанов:

— После 8-го класса в каникулы на стройке подсобным рабочим трудился. 24 рубля за месяц заработал, неплохие деньги для 1974 года.

Алексей Лихачёв:

— В 14 лет я оттанцевал на нескольких площадках в день города «на шапку». Танцевали с Театром танца Косова. Хватило на банку «Доктора Пеппера».

Сергей Владимирович:

— Пропалывал свеклу на совхозном поле. Ну, это вот прямо самые-самые первые и очень смешные деньги. Работалось ради того, чтобы в школе «отработку» поставили. А первые внятные деньги — протянул сеть в строительном техникуме.

Максим Мазуркевич:

— Свой первый «бизнес» начал в 1991 году. Тогда было модно продавать за бесценок на лом госимущество, доставшееся при приватизации или других мутных схемах. В 11 лет у меня не было госимущества, но были игрушки, купленные родителями и переставшие быть нужными, их и продавал прямо при входе в детский магазин, на проспекте Машиностроителей. Успел все почти продать, а потом нас выгнали. Первый опыт прямых продаж получил в 13 лет, продавая газеты и журналы, ходя по квартирам.

Вспомнили и мы в редакции, кто и как заработал первые рублики, истории у всех оказались тоже очень разными.

Ольга Прохорова, редактор:

— Выдувала полторашки за 60 рублей. В какой-то аппарат засовывала заготовку, она там нагревалась и вылезала уже бутылкой. Руки все обожгла, проработала день.

Анна Ёлкина, замредактора:

— В первом или втором классе с подругой собрали свои игрушки и продавали во дворе. Сами не ожидали, что соседи почти всё у нас скупят. Наторговали на пять рублей и накупили себе мороженого, жвачек и всяких вкусностей.

Александра Савельева, фотограф:

— После 10-го класса ездила вожатой в лагерь. Это был холодный июнь, я простудилась и потеряла голос. А каково это — без голоса, когда у тебя 20 детей от семи до десяти лет! Столько эмоций было, что уже не помню, сколько и заработала.

Елена Вахрушева, корреспондент:

— Лет в восемь всем двором собирали подорожник. Кто-то из ребят раззадорил всю большую компанию. Кажется, мы тогда и несколько ближайших дворов без этой травы оставили. Помыли, просушили и отнесли в аптеку. Денег дали очень мало. Скооперировавшись, купили себе каких-то конфет.

Михаил Контуев, редактор спецпроектов:

— Это ещё в школе было. За какие-то копейки красил парты, кусты подстригал. Самым выгодным оказалась продажа огурцов, которые стащил из огорода.