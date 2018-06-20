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Жители России подарили детской больнице важный аппарат: что ответила главный врач
20 июня 2018 17:54
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Жители России скинулись и сами купили в областную детскую больницу в Ярославле важный аппарат. Инфузомат (или электронную капельницу) вручили врачам отделения гематологии и онкологии, где лежат дети со сложными заболеваниями крови. Аппарат стоил 105 тысяч рублей.
Подарок не сразу смогли принять из-за сложностей в оформлении на баланс больницы.
— В настоящее время в больнице есть всё необходимое оборудование. На балансе лечебного учреждения 11 инфузоматов, — рассказала 76.ru главный врач областной детской больницы Марина Писарева. — Буквально на днях из ремонта было получено 3 инфузомата и 8 перфузоров «Би браун». Кроме того, вчера размещена закупка двух новых инфузоматов на сумму 239 тысяч рублей. Инфузоматы используются в реанимации, патологии новорождённых, гематологии и других отделениях, но в меньшей степени.
Главный врач также объяснила, по какой причине в отделении могло не хватать важного аппарата.
— Порядок такой: когда в одном из отделений больницы потребность в них увеличивается, то путем перераспределения между отделениями мы покрываем потребность. Почему «потребовалось» собирать деньги на инфузомат, мне сейчас сказать сложно, но заявок от отделения гематологи не поступало, — объясняет Марина Писарева. — Это может подтвердить и главная медсестра, и заместитель главного врача по лечебной работе. Более того, в данном случае департамент здравоохранения и фармации не должен ставить на баланс больницы какое-либо оборудование. Этот вопрос находится в компетенции исключительно лечебного учреждения. В любом случае мы благодарны людям за неравнодушие и за поддержку.
Фото: Александра Савельева
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