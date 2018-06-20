×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Жители России подарили детской больнице важный аппарат: что ответила главный врач

20 июня 2018 17:54
493 0
дети, больница, Ярославль

Жители России скинулись и сами купили в областную детскую больницу в Ярославле важный аппарат. Инфузомат (или электронную капельницу) вручили врачам отделения гематологии и онкологии, где лежат дети со сложными заболеваниями крови. Аппарат стоил 105 тысяч рублей.

Подарок не сразу смогли принять из-за сложностей в оформлении на баланс больницы.

— В настоящее время в больнице есть всё необходимое оборудование. На балансе лечебного учреждения 11 инфузоматов, — рассказала 76.ru главный врач областной детской больницы Марина Писарева. — Буквально на днях из ремонта было получено 3 инфузомата и 8 перфузоров «Би браун». Кроме того, вчера размещена закупка двух новых инфузоматов на сумму 239 тысяч рублей. Инфузоматы используются в реанимации, патологии новорождённых, гематологии и других отделениях, но в меньшей степени.

Главный врач также объяснила, по какой причине в отделении могло не хватать важного аппарата.

— Порядок такой: когда в одном из отделений больницы потребность в них увеличивается, то путем перераспределения между отделениями мы покрываем потребность. Почему «потребовалось» собирать деньги на инфузомат, мне сейчас сказать сложно, но заявок от отделения гематологи не поступало, — объясняет Марина Писарева. — Это может подтвердить и главная медсестра, и заместитель главного врача по лечебной работе. Более того, в данном случае департамент здравоохранения и фармации не должен ставить на баланс больницы какое-либо оборудование. Этот вопрос находится в компетенции исключительно лечебного учреждения. В любом случае мы благодарны людям за неравнодушие и за поддержку.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Ярославские любители баскетбола стали чемпионами ЦФО

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (8): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,26 63,84
EUR 73,40 73,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.06
USD 63,62 -0,45
EUR 73,61 -0,57
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.