В Ярославской области водитель протаранил машину с детьми и сбежал

На машине остались вмятины

В Ярославской области разыскивают водителя, который 15 июня около 17 часов на трассе М-8 недалеко от деревни Глебовское таранил белый «Логан».

— В машине со мной ехали два маленьких ребёнка: младшая восьмилетняя дочь и трёхлетняя внучка, — рассказала Ирина Бертова. — Неожиданно какая-то машина начала нас таранить сзади, а потом бить в правый бок. К счастью, никто не пострадал, но дети сильно перепугались.

Перепугавшись, ни Ирина, ни её супруг не запомнили марку машины и даже не обратили внимания на номера.

— Помним только, что машина была синего цвета, водитель ехал в полосатом джемпере, волосы у него тёмные, — рассказала Ирина.

Повредив «Логан», нарушитель на синем авто уехал.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП или у кого есть запись аварии с видеорегистратора, просят обратиться в ГИБДД или в редакцию 76.ru по телефону: (4852) 59-99-90, электронной почте: Написать письмо » или «Фейсбук».

Необычная авария произошла в эти выходные в Ярославском районе: мотоциклист врезался в дельтаплан.