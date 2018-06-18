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В Ярославской области водитель протаранил машину с детьми и сбежал
18 июня 2018 20:14
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В Ярославской области разыскивают водителя, который 15 июня около 17 часов на трассе М-8 недалеко от деревни Глебовское таранил белый «Логан».
— В машине со мной ехали два маленьких ребёнка: младшая восьмилетняя дочь и трёхлетняя внучка, — рассказала Ирина Бертова. — Неожиданно какая-то машина начала нас таранить сзади, а потом бить в правый бок. К счастью, никто не пострадал, но дети сильно перепугались.
Перепугавшись, ни Ирина, ни её супруг не запомнили марку машины и даже не обратили внимания на номера.
— Помним только, что машина была синего цвета, водитель ехал в полосатом джемпере, волосы у него тёмные, — рассказала Ирина.
Повредив «Логан», нарушитель на синем авто уехал.
Всех, кто стал свидетелем этого ДТП или у кого есть запись аварии с видеорегистратора, просят обратиться в ГИБДД или в редакцию 76.ru по телефону: (4852) 59-99-90, электронной почте: Написать письмо» или «Фейсбук».
Необычная авария произошла в эти выходные в Ярославском районе: мотоциклист врезался в дельтаплан.
Фото: Ирина Бертова
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