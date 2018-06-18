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Дошло до драки: почему ярославцу облили машину жёлтой краской
17 июня 2018 22:26
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Стали известны подробности разборок, которые устроили во дворе дома на улице Доронина два автовладельца. История на данный момент закончилась тем, что серый «Хёндай» оказался облит желтой краской (и это не гуашь).
— Эти двое поссорились из-за парковки, — рассказал Дмитрий Неклеёнов, знакомый с ситуацией. — Не поделили стоянку. Соседа бесило, что этот «Хендай» паркуется в этом дворе. Он даже столбики на дороге поставил. Но машина всё равно проехала. Вот мужчина и облил её краской. Они давно на этой почве ссорились — дело даже до драки доходило.
Рассказывает в комментариях и Татьяна Филатова, живущая в том же районе:
— В том дворе недавно установили ограждения на дороге в виде круглых пеньков, чтобы машины не ездили мимо дома, как раз рядом с тем местом, где стоит эта машина. И вот в то утро, когда машина оказалась в краске, они исчезли. Уж не знаю, совпадение это или нет. Кстати, они были покрашены в такой же желтый цвет. А так этот двор один на два дома, и кто где успел, там и припарковался.
Эта история вызвала активное обсуждение в соцсетях — люди спорят, приемлемы ли такие способы борьбы. Высказаться можно в комментариях к материалу.
Фото: Дмитрий Неклеёнов, Жесть Ярославль/Vk.com
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