В парке в центре Ярославля нашли мёртвого мужчину

Врачи скорой констатировали гибель мужчины

Сегодня утром мамы, гуляющие с детьми в парке Мира, увидели страшную картину: на лавке лежал мертвый мужчина.

— Скорая отстояла полтора часа до приезда полиции. И как это называется? В пятидесяти метрах от этого места — детская площадка. Мамашки замучились объяснять детям, что случилось с дядей. Вот так и живем! — написала в группе «Жесть Ярославля» Светлана Цветочкина.

По данным 76.ru, смерть мужчины не носила криминальный характер. Причины его гибели устанавливают.