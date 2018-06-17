В парке в центре Ярославля нашли мёртвого мужчину

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Сегодня утром мамы, гуляющие с детьми в парке Мира, увидели страшную картину: на лавке лежал мертвый мужчина.
— Скорая отстояла полтора часа до приезда полиции. И как это называется? В пятидесяти метрах от этого места — детская площадка. Мамашки замучились объяснять детям, что случилось с дядей. Вот так и живем! — написала в группе «Жесть Ярославля» Светлана Цветочкина.
По данным 76.ru, смерть мужчины не носила криминальный характер. Причины его гибели устанавливают.
Фото: Светлана Цветочкина, Жесть Ярославля/Vk.com
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