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Депутаты предложили давать больше денег ярославцам на капремонт
14 июня 2018 12:36
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В Ярославской областной думе завтра рассмотрят на комитете законопроект коммунистов, в котором депутаты предложили правительству давать больше денег ярославцам. Речь идёт о программе капитального ремонта.
По задумке депутатов, предлагается увеличить субсидию из областного бюджета, которая добавляется к накоплениям ярославцев на капремонт. Сейчас эта субсидия составляет меньше 35% от общей суммы накоплений. А депутаты предложили сделать больше 50%.
— Мы предлагаем 50% взносов в виде субсидии добавлять из бюджета области. Изначально, когда программа капремонта запускалась в области, так и было. Это потом опустили ниже 35%. В итоге область субсидирует капитальный ремонт меньше, чем на 5 миллионов рублей в этом году, и абсолютно никак в прошлом, — рассказывает один из авторов законопроекта Эльхан Мардалиев. — Государство не должно устраняться от проблем, связанных с многоквартирными домами, их содержанием и ремонтом.
Первое рассмотрение законопроекта пройдёт на комитете по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.
Кстати, этот же депутат заподозрил чиновников в подделке подписей.
Фото: Александра Савельева
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