Обвал на мосту

В Ярославле разрушили часть Добрынинского моста. Вырвали с корнем металлическое ограждение, на месте которого теперь зияет опасная для прохожих дыра, так как путь по обочине идёт высоко над землёй.

Вместе с ограждением частично обвалилась кирпичная кладка.

Оказывается, ограждение вырвали и унесли

— Слава богу, починили, — иронизирует ярославец Михаил Максимов, проходивший мимо обвала, на котором за четыре дня повесили только строительную ленточку.

В городской администрации ответили, что через пять дней ограждение восстановят.

Пока некоторые дыры перекрыли вот так

— Всего с марта украдено 32 секции Добрынинского моста, их планомерно восстанавливают. По всем есть заявления в полицию. Временно привариваем железные ограждения, — пояснил Хаджи Бадалов, официальный представитель мэрии Ярославля.

Мэру Ярославля на общегородской планёрке докладывали о проблемах у Добрынинского моста и свалке мусора под ним. Но Владимир Слепцов не поверил.