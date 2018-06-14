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В Ярославле разрушили часть Добрынинского моста
14 июня 2018 14:55
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В Ярославле разрушили часть Добрынинского моста. Вырвали с корнем металлическое ограждение, на месте которого теперь зияет опасная для прохожих дыра, так как путь по обочине идёт высоко над землёй.
Вместе с ограждением частично обвалилась кирпичная кладка.
— Слава богу, починили, — иронизирует ярославец Михаил Максимов, проходивший мимо обвала, на котором за четыре дня повесили только строительную ленточку.
В городской администрации ответили, что через пять дней ограждение восстановят.
— Всего с марта украдено 32 секции Добрынинского моста, их планомерно восстанавливают. По всем есть заявления в полицию. Временно привариваем железные ограждения, — пояснил Хаджи Бадалов, официальный представитель мэрии Ярославля.
Мэру Ярославля на общегородской планёрке докладывали о проблемах у Добрынинского моста и свалке мусора под ним. Но Владимир Слепцов не поверил.
Фото: Михаил Максимов
Видео: Лев Белков
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