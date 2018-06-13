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В центре Ярославля посреди дороги рухнуло дерево: машины едут со скоростью пешеходов
13 июня 2018 14:11
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Сегодня в Ярославле на улице Свердлова в районе пересечения с улицей Володарского упала берёза. Она перекрыла часть дороги, поэтому водителям приходится объезжать это место по встречке. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на Свердлова образовался затор. Поток машин здесь едет со скоростью 5 км/ч практически от улицы Чайковского. При этом никто из водителей на дерево, которое лежит уже больше часа на проезжей части, не пожаловался.
— Жалоб на упавшее дерево сегодня не поступало, — рассказали корреспонденту в «Горзеленхозстрое». — Но теперь мы примем заявку и выедем на место. Сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы устранить проблему. Пара часов, а может, и меньше.
Тем временем в Ярославль привезли нового чиновника, ответственного за дороги.
Фото: Яков Мстоян
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