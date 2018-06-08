Шторм на Рыбинском водохранилище: как спасают пассажиров теплохода, которым пришлось лезть в воду

После шторма пришлось делать новый временный сход

В Рыбинске к берегу не может причалить теплоход, который курсирует по маршруту Переборы — Юршино. Штатный причал закрыт, и люди вынуждены идти до корабельного трапа прямо по воде. Дело в том, что судно уже два года не может подойти близко к берегу из-за высокой воды, а длины трапа не хватает.

— На месте посадки на винтовых сваях мы установили временную платформу для теплохода и сходни для пассажиров, — рассказал начальник отдела транспорта администрации Рыбинска. — В этом году для удобства жителей площадку расширили. Конечно, это не заменит полноценный причал, но в сложившихся обстоятельствах служит альтернативой и дает возможность людям без вреда для здоровья подняться на борт теплохода, а самому судну не сесть на мель.

Власти Рыбинска решили помочь пассажирам теплохода



Но на днях сильный шторм на Рыбинском водохранилище и высокие волны разбили часть настила, и людям снова пришлось лезть в воду. Местные власти спасли людей и поставили новые сходни.

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