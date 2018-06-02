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Ярославские баскетболисты будут играть по новым правилам
2 июня 2018 14:00
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В Ярославле в рамках финала открытого чемпионата Ярославской области «Золотое кольцо — Юниор» прошел открытый семинар по изменениям в официальных правилах баскетбола, новым тенденциям и новым интерпретациям официальных правил 2018 года.
На занятие пришли игроки баскетбольных клубов, тренеры, руководители спортивных школ и ведущие представители судейского корпуса Ярославской области.
Главными темами лекций стали: «Пробежка» (новая трактовка в определении опорной ноги), «Неспортивный фол» (закрепление основных критериев и объяснение нового), «Флоппинг» (методы борьбы с имитациями фолов сквозь призму правил). Отдельно обсуждались изменения, коснувшиеся работы судей-секретарей на матчах чемпионата России.
В конце занятия присутствующим была представлена новая форма Ярославской коллегии баскетбольных судей.
— Семинар прошел на высоком организационном уровне, — отметил судья всероссийской категории Павел Усков, выступивший на мероприятии основным лектором. — Слушатели приняли материал с интересом. Весь информационный блок, подготовленный нами с Антоном Подоксиком, из-за сжатых сроков занятия донести не удалось, но основную тему мы раскрыли. Поработав в последующие дни в Ярославле комиссаром детско-юношеского чемпионата, могу сказать, что заметен огромный труд в регионе в направлении судейства.
Фото: БК "Буревестник"
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