В Брагино все машины встали, чтобы пропустить уточек через дорогу

Ярославец проследил, чтобы утиное семейство перешло дорогу

В Брагино все автомобилисты остановились на дороге, чтобы... пропустить утиную семью. Один из водителей даже вышел и помог маме-утке с птенцами перейти дорогу и проследил чтобы никто их не сбил. Птенцы пробежали за мамой и все семейство скрылось в траве.

Утиное приключение на дороге сняли на видео и выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Есть всё-таки добрые люди, — написали пользователи группы. — И машины остановят, и семью переведут через дорогу. Будьте осторожны на дорогах, по ним ходят маленькие утята.

Два дня назад еще одно утиное семейство спас ярославец. Мама-утка с утятами забрела в гаражный кооператив, где их всех ждала неминуемая смерть от лап диких кошек.