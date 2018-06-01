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В Брагино все машины встали, чтобы пропустить уточек через дорогу

1 июня 2018 14:18
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дорога, Ярославль, утки

В Брагино все автомобилисты остановились на дороге, чтобы... пропустить утиную семью. Один из водителей даже вышел и помог маме-утке с птенцами перейти дорогу и проследил чтобы никто их не сбил. Птенцы пробежали за мамой и все семейство скрылось в траве.

 

Утиное приключение на дороге сняли на видео и выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Есть всё-таки добрые люди, — написали пользователи группы. — И машины остановят, и семью переведут через дорогу. Будьте осторожны на дорогах, по ним ходят маленькие утята.

Два дня назад еще одно утиное семейство спас ярославец. Мама-утка с утятами забрела в гаражный кооператив, где их всех ждала неминуемая смерть от лап диких кошек.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
Видео: Подслушано в Ярославле/VK.com
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