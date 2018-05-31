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Ураган оставил без света жителей четырех районов Ярославской области
31 мая 2018 15:52
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Поваленные сильным ветром деревья сразу в нескольких местах повредили линии электропередач в Ярославской области. Из-за этого без света остались жители четырёх районов — Ярославского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского и Рыбинского.
— Перебои электроснабжения произошли из-за циклона, который прошёл по территории региона, — рассказали представители «МРСК Центра» — «Ярэнерго». — Наши специалисты уже всё восстановили.
Сильный ветер вчера наломал в Ярославле немало дров. Ураган вчера валил деревья и сдувал остановки. А ещё в Ярославле ветка поваленного дерева насквозь пронзила иномарку.
Фото: читатель 76.ru
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