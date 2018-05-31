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Лето откладывается на три недели: Ярославль заморозит этой ночью

31 мая 2018 12:26
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заморозки, лето, весна, Ярославль

К кому-то приходит лето, а в Ярославль приходят заморозки. Этой ночью в городе будет особенно холодно. Почти по-зимнему.

Температура в столице региона опустится до единицы градусов, а в отдельных районах Ярославской области до нуля.

— Финал календарный весны в Центральной России ознаменуется резким понижением температурного режима. Виной тому станет прохождение в предутренние часы холодного атмосферного фронта, сопровождаемого плотным порывистым ветром и вторжением воздушных масс полярного происхождения, что отбросит погоду на 3 недели назад, — рассказали в центре «Фобос».

К счастью, к выходным погода вспомнит, что у нас лето: если в пятницу ещё стоит взять с собой куртку, то в субботу и воскресенье днём воздух будет прогреваться до +22... +23 градусов. Но одновременно с теплом придут дожди.

Ко Дню России в Ярославле станет теплее — днём воздух будет прогреваться больше, чем до +20 °C. Но в длинные июньские выходные будет снова дождливо.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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