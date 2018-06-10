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Научное шоу на кухне: устраиваем взрыв в тарелке вместе с многодетной мамой

10 июня 2018 08:02
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каникулы, эксперимент, научное шоу

Наступили длинные летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька родителей. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Из реактивов — продукты, которые есть на каждой кухне: сода, лимон, желатин, вода. Получается не хуже популярных научных шоу, которые заказывают на детские дни рождения.

Мы пришли в гости к Ольге и попросили её показать нам свои опыты, всё лично проверили — работает, поэтому повторяйте, инструкция верная.

В прошлом выпуске мы показали 5 простых опытов для самых маленьких, а сегодня покажем ещё 5. Они тоже лёгкие в выполнении, но делать их надо обязательно под присмотром взрослых — понадобятся спички, и даже будет небольшой взрыв.

Опыт первый: «Шипящие лимоны»

— Разрезаем лимоны и превращаем их в опытные образцы. Немного достаём мякоть, чтобы было куда налить моющее средство и пищевой краситель. Можно смешать несколько красителей, чтобы цвет получился ярче. Получаются цветные лимоны. Потом засыпаем соду, перемешиваем и наблюдаем за реакцией — получается цветная шипящая пена, — объясняет Ольга.

 

Опыт второй: «Зубная паста для слона»

— Для этого опыта нам понадобится марганец, вода, в которой мы его растворим, а ещё гидроперит и шампунь. Растворяем в воде чайную ложку марганца, переливаем марганец через воронку в бутылку с водой, где растворён гидроперит, а потом это выливаем в шампунь. Получается такая яркая «зубная паста», — рассказывает многодетная мама.

 

Опыт третий: «Летающие чайные пакеты»

— Берём чайные пакеты, отрезаем край, потому что летают пакеты, конечно, без содержимого. Этот опыт надо делать только с родителями — нужно будет использовать спички. Разворачиваем пакетики и кладём их вертикально в тарелку. Поджигаем верх спичками, пакетики быстро сгорают и взлетают. Надо отметить, что взлетает пепел, поэтому это не пожароопасно, — поясняет Ольга.

 

Опыт четвёртый: «Внезапно загорающаяся бумага»

— Здесь нам тоже понадобится марганец или глицерин. Насыпаем марганец на бумагу, потом наливаем глицерин. И ждём, когда начнётся реакция — пойдёт дым, — рассказывает «заведующая химической лабораторией».

 

Опыт пятый: «Взрывающийся шарик»

— Берём надутый воздушный шарик и половинку апельсиновой корочки. Берём корку и подносим её к шарику — бах (успевайте закрыть уши!), и шарик лопается, — объясняет Ольга.

 

В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!

Ирина Ахметшина
Фото: Артем Устюжанин
Видео: E1.RU/Youtube.com
Продажа авто, мото
Далее: 03.06.2018 Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию

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