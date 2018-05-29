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Ярославцы стали резко больше брать денег в кредит

29 мая 2018 12:57
417 0
кредиты, потребительские кредиты, Ярославль

Жителям Ярославской области этой весной резко понадобились деньги. Национальное бюро кредитных историй показало статистику, что ярославцы стали брать гораздо большие суммы в кредит.

Так, если ещё в марте ярославцы в среднем брали потребительский кредит в 128 тысяч рублей, то в апреле эта цифра выросла уже до 172 тысяч рублей.

— При этом основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков — после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Кстати, ипотечный бум в нашем регионе объявили ещё с января.

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