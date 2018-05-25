В Ярославле ищут хозяев для птенцов трясогузки

Малышей пока кормят из пинцета

Сегодня в ярославскую ветеринарную клинику «Добрый доктор» привезли необычных пациентов — маленьких птенцов трясогузки. Они приехали с грузом в одну из организаций города.

— В ярославскую организацию транспортная компания привезла груз, на деревянном поддоне рабочие нашли гнездо с тремя птенцами, — рассказали в ветклинике.

Скорее всего, птица выбрала неудачное место для гнезда и теперь сама разыскивает своих птенцов.

Врачи сразу накормили малышей. Жёлтые клювики с радостью хватали еду из пинцета.

— Птенцов привезли к нам, — говорят ветврачи. — Теперь мы ищем им заботливых людей. Малышей необходимо выкармливать, за ними нужен присмотр, а клиника работает не круглосуточно.

Если вы готовы поселить у себя троих детёнышей трясогузки, то можно позвонить в клинику по номеру 283-284 и забрать птенцов.

Людям часто приходится помогать птицам, в начале весны жильцы дома в Брагино вызвали спасателей, чтобы они вытащили из вентиляции галчонка, а в Рыбинске за помощью к людям вышла необычная птица.