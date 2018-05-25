|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
С 1 июня меняется оформление мелких ДТП. Инструкция, как заполнить европротокол
25 мая 2018 12:00
17 011 28
Сейчас водители могут самостоятельно оформить мелкую аварию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Но с 1 июня размер выплат по ОСАГО в случае оформления ДТП по европротоколу увеличится в два раза — до 100 тысяч рублей. Это значит, что зафиксировать без сотрудников ГИБДД водители смогут большинство аварий. О том, как оформить мелкую аварию без лишних нервов — в материале Сети городских порталов.
Изменения в закон об ОСАГО вступают в силу с 1 июня 2018 года. Они предусматривают увеличение лимита выплат по европротоколу — самостоятельному оформлению ДТП — в два раза. Воспользоваться европротоколом можно будет, если участниками аварии стали два автомобиля, нет пострадавших, а у водителей нет разногласий.
Новые правила также предусматривают, что оформить европротокол можно будет и при разногласии водителей. В таких случаях необходимо зафиксировать аварию с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол» или при наличии в одном из автомобилей специального оборудования «Глонасс», которое передает информацию о ДТП в систему ОСАГО. Однако действует эта норма только на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, лимит выплат по ОСАГО в столицах составляет 400 тысяч рублей.
Если авария произошла из-за непреодолимых факторов, например ямы на дороге, на место лучше вызвать сотрудников ГИБДД. Они зафиксируют недостатки улично-дорожной сети и внесут эти данные в административный материал о ДТП. Если во время аварии кроме машин пострадал забор, знак или другое сооружение, то на место также необходимо вызвать ГИБДД,
Даже если вы сомневаетесь в оформлении европротокола, в любом случае можете позвонить по телефону 102. Вас соединят с дежурным сотрудником ГИБДД, который по телефону объяснит, что необходимо сделать, как заполнить извещение и куда обратиться, пояснили в инспекции.
Бояться самостоятельно оформлять европротокол не надо. Главное — зафиксировать аварию по всем правилам, тогда никаких проблем при выплате компенсации по ОСАГО не возникнет.
Порядок самостоятельного оформления европротокола:
В европротоколе заполняются данные о месте ДТП, данные водителей и сведения об автомобилях. Галочками отмечаются обстоятельства аварии. После этого необходимо нарисовать схему ДТП. На схеме указывается расположение автомобилей на дороге, место столкновения, адреса соседних зданий и улицы. Если есть свидетели, в протоколе указываются их данные. Стрелочками необходимо отметить места удара. С другой стороны бланка оба водителя подробно заполняют обстоятельства ДТП и ставят свои подписи.
После оформления европротокол передается невиновному водителю, а его копия — виновнику ДТП. С этим извещением пострадавший водитель должен в течение пяти рабочих дней подойти в свою страховую компанию, где ему обязаны возместить ущерб. Если ущерб превысит установленный лимит, страховая компания выплатит не более 100 тысяч рублей.
Фото: Тимофей Калмаков, Евгения Бикунова (инфографика)
Ранее на эту тему:
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров