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С 1 июня меняется оформление мелких ДТП. Инструкция, как заполнить европротокол

25 мая 2018 12:00
17 011 28
ДТП, ОСАГО, Пермь, Европротокол

Сейчас водители могут самостоятельно оформить мелкую аварию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Но с 1 июня размер выплат по ОСАГО в случае оформления ДТП по европротоколу увеличится в два раза — до 100 тысяч рублей. Это значит, что зафиксировать без сотрудников ГИБДД водители смогут большинство аварий. О том, как оформить мелкую аварию без лишних нервов — в материале Сети городских порталов.

Изменения в закон об ОСАГО вступают в силу с 1 июня 2018 года. Они предусматривают увеличение лимита выплат по европротоколу — самостоятельному оформлению ДТП — в два раза. Воспользоваться европротоколом можно будет, если участниками аварии стали два автомобиля, нет пострадавших, а у водителей нет разногласий.

Новые правила также предусматривают, что оформить европротокол можно будет и при разногласии водителей. В таких случаях необходимо зафиксировать аварию с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол» или при наличии в одном из автомобилей специального оборудования «Глонасс», которое передает информацию о ДТП в систему ОСАГО. Однако действует эта норма только на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, лимит выплат по ОСАГО в столицах составляет 400 тысяч рублей.

Если авария произошла из-за непреодолимых факторов, например ямы на дороге, на место лучше вызвать сотрудников ГИБДД. Они зафиксируют недостатки улично-дорожной сети и внесут эти данные в административный материал о ДТП. Если во время аварии кроме машин пострадал забор, знак или другое сооружение, то на место также необходимо вызвать ГИБДД,

Даже если вы сомневаетесь в оформлении европротокола, в любом случае можете позвонить по телефону 102. Вас соединят с дежурным сотрудником ГИБДД, который по телефону объяснит, что необходимо сделать, как заполнить извещение и куда обратиться, пояснили в инспекции.

Бояться самостоятельно оформлять европротокол не надо. Главное — зафиксировать аварию по всем правилам, тогда никаких проблем при выплате компенсации по ОСАГО не возникнет.

Порядок самостоятельного оформления европротокола:

  1. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки.
  2. Проверьте документы у второго водителя: водительские права, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО.
  3. Номер полиса ОСАГО обязательно проверьте через приложение или на сайте РСА. Страховой документ должен быть подлинным.
  4. Обратите внимание на состояние другого водителя. Если сомневаетесь в его трезвости — звоните в ГИБДД.
  5. Сфотографируйте на телефон или фотоаппарат место ДТП со всех сторон с привязкой к стационарным объектам: зданиям или дорожным знакам. Сфотографируйте повреждения автомобилей.
  6. Если автомобили мешают движению, отгоните их в безопасное место.
  7. Заполните извещение о ДТП.
  8. В течение пяти рабочих дней обратитесь с ним в свою страховую компанию.В европротоколе заполняются данные о месте ДТП, данные водителей и сведения об автомобилях. Галочками отмечаются обстоятельства аварии. После этого необходимо нарисовать схему ДТП. На схеме указывается расположение автомобилей на дороге, место столкновения, адреса соседних зданий и улицы. Если есть свидетели, в протоколе указываются их данные. Стрелочками необходимо отметить места удара. С другой стороны бланка оба водителя подробно заполняют обстоятельства ДТП и ставят свои подписи.После оформления европротокол передается невиновному водителю, а его копия — виновнику ДТП. С этим извещением пострадавший водитель должен в течение пяти рабочих дней подойти в свою страховую компанию, где ему обязаны возместить ущерб. Если ущерб превысит установленный лимит, страховая компания выплатит не более 100 тысяч рублей.

В европротоколе заполняются данные о месте ДТП, данные водителей и сведения об автомобилях. Галочками отмечаются обстоятельства аварии. После этого необходимо нарисовать схему ДТП. На схеме указывается расположение автомобилей на дороге, место столкновения, адреса соседних зданий и улицы. Если есть свидетели, в протоколе указываются их данные. Стрелочками необходимо отметить места удара. С другой стороны бланка оба водителя подробно заполняют обстоятельства ДТП и ставят свои подписи.

После оформления европротокол передается невиновному водителю, а его копия — виновнику ДТП. С этим извещением пострадавший водитель должен в течение пяти рабочих дней подойти в свою страховую компанию, где ему обязаны возместить ущерб. Если ущерб превысит установленный лимит, страховая компания выплатит не более 100 тысяч рублей.

Тимур Хусаинов
Фото: Тимофей Калмаков, Евгения Бикунова (инфографика)
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