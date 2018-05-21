|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В День города проехать по Ярославлю на машине будет непросто: где перекроют дороги
21 мая 2018 14:48
343 0
Ярославские власти подготовили полный список улиц, где в День города будет ограничено движение. Список приличный. Так что, похоже, проехаться на машине по городу 26 мая будет непросто.
— Движение транспорта в центральной части города будет будет ограничено в целях повышения уровня безопасности, — рассказали в мэрии города Ярославля.
С 6 часов утра и до полуночи будет закрыт проезд на участках, ограниченных улицами: Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, Республиканская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Терешковой, Волжская набережная, Флотский спуск, Суркова, Красный съезд, Первомайская, Кедрова, Волкова, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Советская площадь, Кирова, Нахимсона, Андропова, площадь Челюскинцев, Революционная.
Еще в 06:00 до 14:30 перекроют дороги на дорогах внутри улиц Свободы, Республиканской, Собинова, Комсомольской, Пушкина, Первомайской и площади Волкова.
Ко Дню города в Ярославле готовятся заранее. Например, на стадионе «Спартаковец» с трибун снимают деревянные лавки. И, кстати, уже известна полная программа праздника.
Фото: Михаил Контуев
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров