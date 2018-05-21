В День города проехать по Ярославлю на машине будет непросто: где перекроют дороги

Прокатиться по центру Ярославля в День города на машине не получится

Ярославские власти подготовили полный список улиц, где в День города будет ограничено движение. Список приличный. Так что, похоже, проехаться на машине по городу 26 мая будет непросто.

— Движение транспорта в центральной части города будет будет ограничено в целях повышения уровня безопасности, — рассказали в мэрии города Ярославля.

С 6 часов утра и до полуночи будет закрыт проезд на участках, ограниченных улицами: Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, Республиканская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Терешковой, Волжская набережная, Флотский спуск, Суркова, Красный съезд, Первомайская, Кедрова, Волкова, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Советская площадь, Кирова, Нахимсона, Андропова, площадь Челюскинцев, Революционная.

Еще в 06:00 до 14:30 перекроют дороги на дорогах внутри улиц Свободы, Республиканской, Собинова, Комсомольской, Пушкина, Первомайской и площади Волкова.

Ко Дню города в Ярославле готовятся заранее. Например, на стадионе «Спартаковец» с трибун снимают деревянные лавки. И, кстати, уже известна полная программа праздника.