Следователи: тело 43-летней женщины нашли в лесу

Женщина ушла из дома, и больше живой её не видели

Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 43-летней Елены Калач. Женщина пропала 16 мая, а обнаружили её 18 числа.

— Тело нашли в лесополосе в Заволжском районе без внешних признаков насильственной смерти. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Друзья очень тепло отзываются о Елене. Они не могут поверить в случившееся, ведь она была таким позитивным человеком.

— Елена была очень хорошей, доброй, светлой девочкой, писала стихи и очень любила Ярославль, куда и переехала из маленькой Шуи, — рассказала про погибшую женщину её подруга Наталья.

За день до исчезновения Елена в стихах написала прощальное письмо в соцсетях.