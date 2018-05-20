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Следователи: тело 43-летней женщины нашли в лесу
20 мая 2018 12:23
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Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 43-летней Елены Калач. Женщина пропала 16 мая, а обнаружили её 18 числа.
— Тело нашли в лесополосе в Заволжском районе без внешних признаков насильственной смерти. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Друзья очень тепло отзываются о Елене. Они не могут поверить в случившееся, ведь она была таким позитивным человеком.
— Елена была очень хорошей, доброй, светлой девочкой, писала стихи и очень любила Ярославль, куда и переехала из маленькой Шуи, — рассказала про погибшую женщину её подруга Наталья.
За день до исчезновения Елена в стихах написала прощальное письмо в соцсетях.
Фото: Ok.ru
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