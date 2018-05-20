Драка между водителями в центре Ярославля: полиция возбудила уголовное дело

Руслан в больнице

Полиция проводит проверку по факту драки, которая произошла 17 мая в центре Ярославля. Конфликт произошёл между водителем грузовика и мужчиной, который вступился за честь жены.

Женщина сделала замечание водителю большегруза, который остановился не по правилам. В ответ мужчина накричал на ярославну и ударил по её машине гаечным ключом. Женщина позвала на помощь мужа. Когда тот приехал, между ним и водителем грузовика завязалась драка. В итоге муж Ольги попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

— Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование, — рассказали нам в УМВД по Ярославской области.

Известно, что заявления написали оба водителя.