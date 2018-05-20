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Драка между водителями в центре Ярославля: полиция возбудила уголовное дело
20 мая 2018 12:05
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Полиция проводит проверку по факту драки, которая произошла 17 мая в центре Ярославля. Конфликт произошёл между водителем грузовика и мужчиной, который вступился за честь жены.
Женщина сделала замечание водителю большегруза, который остановился не по правилам. В ответ мужчина накричал на ярославну и ударил по её машине гаечным ключом. Женщина позвала на помощь мужа. Когда тот приехал, между ним и водителем грузовика завязалась драка. В итоге муж Ольги попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
— Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование, — рассказали нам в УМВД по Ярославской области.
Известно, что заявления написали оба водителя.
Фото: Vk.com
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