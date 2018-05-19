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В Ярославле пропала 15-летняя девочка: где её видели в последний раз
19 мая 2018 16:05
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Ярославская полиция объявила в розыск 15-летнюю школьницу. Анна Новикова ушла из дома вчера в два часа дня, и до сих пор неизвестно её местонахождение.
— Последний раз её видели в Заволжском районе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Известно, что раньше девочка из дома не убегала.
Приметы Анны: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, глаза карие, нос прямой, волосы длинные, темные. Была одета в черную матерчатую куртку, черную юбку выше колена, черные лакированные туфли-ботинки на шнуровке. При себе был чёрный рюкзак.
Если вы знаете, где находится девочка, позвоните по телефонам: 24-02-02 или 02, с сотового 102.
Сегодня в розыск объявили ещё одну школьницу. Приметы ребёнка.
Фото: УМВД по Ярославской области
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