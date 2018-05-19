В Ярославле со стадиона «Спартаковец» оторвали лавки

Отрывают все деревянные части

Ярославский стадион «Спартаковец» преобразится — с его трибун начали снимать деревянные лавки. Спортивную площадку наконец решили отремонтировать.

— Ремонт трибун планируем закончить ко дню города, — написал у себя в Инстаграме заммэра Ярославля Алексей Торопов.

На стадионе «Спартаковец» в этот день будут рисовать на машинах и устроят конкурс на лучший рисунок. Кстати, разукрашивать нужно будет не свой автомобиль.