|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
Подзеленье заставят арт-объектами. Последняя прогулка по нетронутому лесу в центре города
18 мая 2018 17:02
543 0
Островок зелени в центре Ярославля совсем скоро станет новым парком. В субботу, 19 мая, на Подзеленье возле центрального пляжа на Которосли пройдёт субботник, чтобы подготовить территорию к созданию парка.
С 20 по 25 мая на Подзеленье пройдёт фестиваль архитектуры и урбанистики «Создай своё пространство», и на зелёной территории вокруг картинга начнут устанавливать сцену, арт-объекты, фуд-корт, тихую и активную зоны.
— По итогам конкурса будут отобраны лучшие проекты молодых архитекторов со всей России, — рассказали организаторы фестиваля. — Силами жителей Ярославля, волонтёров и профессионалов эти проекты будут реализованы на Подзеленье.
В нашей группе «ВКонтакте» мы устроили опрос, надо ли на Подзеленье устраивать новый парк. Большинство ярославцев высказалось в поддержку парка. 36% считают, что это место давно пора благоустроить, потому что растёт там всё само по себе, 31,3% решили, что надо выбрать такой проект, чтобы Подзеленье не потеряло своей привлекательности. Чуть больше 20% считают, что городу необходим уголок нетронутой природы, а 12% ярославцев оказались равнодушны к тому, что находится возле центрального пляжа.
Сегодня мы прогулялись по островку нетронутой природы, пока он не превратился в новый парк и выставку арт-объектов. Запомним Подзеленье таким!
Фото: Александра Савельева, Создай своё пространство/VK.com
Видео: Елена Вахрушева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров