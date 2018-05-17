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Внимание, сейчас будет пробка: на проспекте Октября произошло две аварии
17 мая 2018 16:35
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На одном участке проспекта Октября около получаса назад произошло сразу две аварии. Речь идёт о промежутке между проспектом Ленина и остановкой «Больница Автотранс».
— Сейчас вижу, что ближе к улице Чкалова «Мазда» приехала в «Волгу», дальше «Гранта» въехала в «Ниссан-Жук», — рассказал очевидец Алексей Романов.
Одна авария произошла в левой полосе, вторая — в средней. Правая полоса частично заставлена припаркованными машинами, а это значит, что если в течение часа машины не разъедутся, то в этом месте соберётся огромная пробка. Пока патруль ГИБДД на место аварий не прибыл.
Кроме того, дорога к Дзержинскому району сейчас перекрыта и через Добрынинский мост, где у самого въезда «Хонда» влетела под «Тойоту».
Фото: Алексей Романов, Кирилл Малеев / vk.com
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