Внимание, сейчас будет пробка: на проспекте Октября произошло две аварии

Одна из аварий на проспекте Октября

На одном участке проспекта Октября около получаса назад произошло сразу две аварии. Речь идёт о промежутке между проспектом Ленина и остановкой «Больница Автотранс».

— Сейчас вижу, что ближе к улице Чкалова «Мазда» приехала в «Волгу», дальше «Гранта» въехала в «Ниссан-Жук», — рассказал очевидец Алексей Романов.

Одна авария произошла в левой полосе, вторая — в средней. Правая полоса частично заставлена припаркованными машинами, а это значит, что если в течение часа машины не разъедутся, то в этом месте соберётся огромная пробка. Пока патруль ГИБДД на место аварий не прибыл.

Кроме того, дорога к Дзержинскому району сейчас перекрыта и через Добрынинский мост, где у самого въезда «Хонда» влетела под «Тойоту».