«Мусорным» фильтратом со свалки «Скоково» займутся учёные

Фильтратом займутся учёные

В Ярославле планируют придумать новый способ утилизации стоков, текущих с полигона «Скоково». Для этого привлекут учёных и студентов ярославского технического университета.

— Мы уже заключили соглашения о взаимодействии в сфере проведения природоохранных мероприятий и снижения вреда окружающей среде с крупными промышленными предприятиями области. Сегодня впервые заключено соглашение с профильным вузом, который готовит специалистов именно по экологическому направлению, — рассказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Михаил Сорокин. — Это очень важно, так как у нас появляется возможность разработки и реализации новых проектов, например, по утилизации накопленного ущерба прошлых лет — «зеленых масел» и кислогудронных прудов на территории завода имени Менделеева, по модернизации мусорных полигонов.

Планируется, что на базе университета будут проходить научные исследования и разработка способов, как нейтрализовать эти экологические проблемы в Ярославской области.