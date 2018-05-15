Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: онлайн-трансляция с места ЧП

Пожар случился на Промышленной улице

Ярославцев вновь напугал столб густого чёрного дыма, который виднелся со стороны Промышленного шоссе. Мы связались с управлением МЧС по Ярославской области, чтобы узнать, что произошло.

— Горит лакокрасочный продукт на улице Промышленная. Практически в том самом месте, где в прошлом году случился серьёзный пожар, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Сейчас на место возгорания выехали пожарные.