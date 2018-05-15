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Онлайн-трансляция
Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: онлайн-трансляция с места ЧП
15 мая 2018 18:36
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Ярославцев вновь напугал столб густого чёрного дыма, который виднелся со стороны Промышленного шоссе. Мы связались с управлением МЧС по Ярославской области, чтобы узнать, что произошло.
— Горит лакокрасочный продукт на улице Промышленная. Практически в том самом месте, где в прошлом году случился серьёзный пожар, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Сейчас на место возгорания выехали пожарные.
21:03
19:27
Огонь серьёзно повредил здание. На место ЧП уже приезжают машины, которые будут разбирать завалы.
19:18
— Должна же быть у них какая-то пена, как в кино, — переживает мужчина в полосатой рубашке, который, похоже, имеет отношение к этому месту. Но не признается, а только злится, что молодежь фотографируется на фоне пожара и веселится.
18:59
Пожарные уже на месте. Говорят, горят цистерны. Рядом с местом возгорания очень пыльно. Дышать невозможно.
18:56
Наш корреспондент Анна Ёлкина, которая отправилась на место событий, передаёт, что на пожар примчались уже восемь машин.
Фото: Анна Ёлкина, Александра Савельева, Даниил Грибов
Видео: Даниил Грибов, Анна Ёлкина
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