×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Онлайн-трансляция

Город

Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: онлайн-трансляция с места ЧП

15 мая 2018 18:36
13 844 6
дым, Ярославль, пожар

Ярославцев вновь напугал столб густого чёрного дыма, который виднелся со стороны Промышленного шоссе. Мы связались с управлением МЧС по Ярославской области, чтобы узнать, что произошло.

— Горит лакокрасочный продукт на улице Промышленная. Практически в том самом месте, где в прошлом году случился серьёзный пожар, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Сейчас на место возгорания выехали пожарные.

21:03
- На пожар выехало 20 единиц техники и 105 человек личного состава. Огонь разгорелся на площади около тысячи квадратных метров. В 19.44 объявлена локализация. На месте продолжают работать спасатели, - рассказали в управлении в МЧС по Ярославской области.

19:58

Вертолёт набрал воды из Волги и полетел на место пожара.

19:45

Видео, заснятое с дрона.

 

19:43

Столб дыма перестал вырываться вверх. Похоже, самое сложное побороли.

19:32

Из-за чёрного дыма почти не видно солнце.

19:29

Дым стоит такой же, но языков пламени уже не видно.

19:27

Огонь серьёзно повредил здание. На место ЧП уже приезжают машины, которые будут разбирать завалы.

19:21

Приезжает всё больше и больше полицейских.

19:19

Горит по адресу Промышленный проезд, 2Е. Пожарные устроили штаб на территории. 

19:18

— Должна же быть у них какая-то пена, как в кино, — переживает мужчина в полосатой рубашке, который, похоже, имеет отношение к этому месту. Но не признается, а только злится, что молодежь фотографируется на фоне пожара и веселится.

19:16

Огонь такой силы, что пожарные матерятся.

 

19:09

Пламя разгорается со страшной силой. Рабочие утверждают, что не видели, что произошло.

19:07

По предварительной информации, горит фирма «СевСанТехМонтаж». Горит краска в цистернах.

19:05

Рядом собралось много зевак.

19:02

Огонь высотой с двухэтажный дом.

19:00

Подобраться к огню нелегко.

18:59

Пожарные уже на месте. Говорят, горят цистерны. Рядом с местом возгорания очень пыльно. Дышать невозможно.

18:56

Наш корреспондент Анна Ёлкина, которая отправилась на место событий, передаёт, что на пожар примчались уже восемь машин.

18:52

Похоже, пожар серьёзный.

28:51

Ярославцы запускают дрон, чтобы с высоты увидеть, насколько серьёзен пожар.

18:48

На место примчались уже пять пожарных машин.

Анна Лурье, Анна Ёлкина
Фото: Анна Ёлкина, Александра Савельева, Даниил Грибов
Видео: Даниил Грибов, Анна Ёлкина
Продажа авто, мото
Далее: В Ростове пенсионер сам заделал ямы на дорогах. И власти этому очень рады

Новое на сайте
Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,76 62,54
EUR 73,40 74,24
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 16.05
USD 61,92 0,15
EUR 73,86 -0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.