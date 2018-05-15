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Главу Ростуризма в Ярославле катали на яхте с дополненной виртуальной реальностью
15 мая 2018 07:30
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Главу агентства по туризму России Олега Сафонова горячо встретили в Ярославле. И отправили кататься на необыкновенной яхте.
Её разработали около года назад, на борту судна есть очки виртуальной реальности, в которых можно взглянуть одновременно на центр Ярославля с высоты. При этом покачиваясь на борту яхты, такое атмосферное развлечение должно порадовать туристов.
— Мне понравились эти современные красивые лодки, которые разработаны и производятся в Ярославле, — поделился впечатлениями Олег Сафонов. — Конечно, это очень интересный туристический продукт.
Кстати, власти обещают, что прокатиться обычным людям на этой яхте можно будет уже в мае и этим летом.
В Ярославле высших чиновников уже не впервые катают по Волге. В один из визитов Владимира Путина главу государства посадили на теплоход.
Фото: Правительство ЯО
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