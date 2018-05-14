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Аншлаг возле пункта приёма клещей: люди стоят в очереди, чтобы сдать паразитов
14 мая 2018 16:20
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Сегодня целый день возле пункта приёма клещей больницы Соловьёва очередь. После насыщенных выходных на природе ярославцы приносят клещей. Уже сейчас специалисты лаборатории приняли 150 клещей. А очередь всё стоит. По данным больницы имени Соловьёва, с начала сезона в лабораторию принесли 1173 клеща.
— 32% заражены боррелиями, 3,7% эрлихиями, 0,25% — анаплазмозом. 3 клеща оказались энцефалитными, — рассказала заведующая лаборатории больницы имени Соловьёва Екатерина Светалкина.
По традиции паразитов приносят из Ярославского, Тутаевского и Некрасовского районов.
Напомним, первые укушенные клещами обратились за помощью ещё 15 марта.
Фото: Александра Савельева
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