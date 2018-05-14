Аншлаг возле пункта приёма клещей: люди стоят в очереди, чтобы сдать паразитов

Люди стоят с утра

Сегодня целый день возле пункта приёма клещей больницы Соловьёва очередь. После насыщенных выходных на природе ярославцы приносят клещей. Уже сейчас специалисты лаборатории приняли 150 клещей. А очередь всё стоит. По данным больницы имени Соловьёва, с начала сезона в лабораторию принесли 1173 клеща.

— 32% заражены боррелиями, 3,7% эрлихиями, 0,25% — анаплазмозом. 3 клеща оказались энцефалитными, — рассказала заведующая лаборатории больницы имени Соловьёва Екатерина Светалкина.

По традиции паразитов приносят из Ярославского, Тутаевского и Некрасовского районов.

Напомним, первые укушенные клещами обратились за помощью ещё 15 марта.