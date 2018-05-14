Водитель автобуса, зажавший беременную девушку, прихлопнул дверью сам себя

Водитель три раза ударил себя дверями автобуса

Водитель рыбинского автобуса, который зажал в дверях беременную девушку, получил в свой адрес множество гневных комментариев в соцсетях. Ситуация действительно возмутительная — мало того, что дверью девушку прищемил, так ещё и нахамил.

Мужчина решил ответить всем защитникам девушки — снял и выложил в соцсети видео, на котором он сам себя прихлопывает дверью того самого автобуса.

— Вот, я даже ничего не почувствовал, — говорит в ролике Павел. — Дверь автоматическая, она просто не закрылась бы, если там что-то было.

Напомним, инцидент произошел утром 11 мая в Рыбинске. По словам девушки, водитель никак не отреагировал на её крики: «Дверь откройте, вы придавили беременную!».

— Я сама и вырвалась из двери. Стала ему говорить, а он только послал меня, — рассказала пострадавшая Светлана.