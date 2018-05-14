В Ярославской области ночью нашли тело 37-летнего мужчины

Следователи проводят проверку

В Ярославской области 37-летнего мужчину насмерть завалило деревянными досками.

Мужчина за рулём седельного тягача ехал в Москву из Рыбинска. Машина была нагружена деревянным брусом. В Ростове мужчина заметил, что груз наклонился на одну сторону. Тогда водитель остановил машину и попытался вручную поправить доски. Но они внезапно обрушились прямо на него.

— Тело обнаружили ночью на обочине дороги. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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