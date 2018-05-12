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Очередной пожар в торговом центре: в МЧС рассказали подробности
12 мая 2018 12:36
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Сегодня около трёх часов ночи в городе Тутаев Ярославской области произошёл пожар. Огонь вспыхнул в здании пристройки к торговому центру, который находится на улице Моторостроителей.
— Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 28 минут, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — На место выехали пять человек личного состава на двух пожарных машинах из ближайшей части. В 4 часа 18 минут была объявлена полная ликвидация огня.
Пристройка к торговому центру выгорела не сильно. Из людей на пожаре никто не пострадал.
Сейчас в Ярославской области объявлен особый противопожарный режим. В связи с этим на территории региона введены некоторые ограничения. За нарушения правил во время этого режима людей будут штрафовать.
Фото: Александра Савельева
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