Ярославцев будут штрафовать за прогулки по лесу и пикники на даче

Пожарные следят, чтобы никто не нарушал новые особые правила

В Ярославской области наступила жаркая пора, а вместе с этим ввели особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Миронов.

— Людям запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также проведение иных пожароопасных работ в лесах Ярославской области. Въезд в леса транспортных средств запрещен, — объяснили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Всех, кто попадётся на нарушении этих правил, будут штрафовать на сумму от двух до четырёх тысяч рублей.

Жарить шашлыки нельзя и сжигать мусор нельзя не только в лесах, но и у себя в огороде. За это тоже будут штрафовать. А нарушителей вылавливают с помощью летающих квадрокоптеров.

За дачниками приглядывают сверху, чтобы они не жгли косты

В эти выходные синоптики обещают жаркую и ветреную погоду. А это значит, что в эти дни вероятность возникновения пожаров будет больше, чем обычно. Особенно в лесах.

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