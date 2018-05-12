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Ярославцев будут штрафовать за прогулки по лесу и пикники на даче

12 мая 2018 08:46
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лес, Ярославль, огород, пожар, дача

В Ярославской области наступила жаркая пора, а вместе с этим ввели особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Миронов.

— Людям запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также проведение иных пожароопасных работ в лесах Ярославской области. Въезд в леса транспортных средств запрещен, — объяснили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Если вы заметили горящую траву — не проходите мимо. Траву, которая только начала гореть, вы сможете потушить самостоятельно. Залейте огонь водой из близлежащего водоема, или засыпьте землей. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы деревьев. Не позволяйте детям поджигать траву, это может обернуться серьезным пожаром.

Всех, кто попадётся на нарушении этих правил, будут штрафовать на сумму от двух до четырёх тысяч рублей.

Жарить шашлыки нельзя и сжигать мусор нельзя не только в лесах, но и у себя в огороде. За это тоже будут штрафовать. А нарушителей вылавливают с помощью летающих квадрокоптеров.

В эти выходные синоптики обещают жаркую и ветреную погоду. А это значит, что в эти дни вероятность возникновения пожаров будет больше, чем обычно. Особенно в лесах.

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Михаил Контуев
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Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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