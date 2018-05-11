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Эксклюзив
Ярославец упал с 14-го этажа: страшная гибель попала на видео
11 мая 2018 21:12
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Сразу предупреждаем, уважаемые читатели, эти кадры лучше не смотреть впечатлительным людям и беременным женщинам. В распоряжении редакции оказались кадры гибели мужчины, который выпал с балкона дома на Угличской улице.
Все произошло 9 мая. На балконе мужчина был, как говорят очевидцы, один.
Судя по кадрам видео, мужчина был одет по-уличному. В штанах, в куртке. От удара о землю с него слетела шапка.
— По факту смерти человека проводится проверка, — рассказали следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Фото: Читатель 76.ru
Видео: читатель 76.ru
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