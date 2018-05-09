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95-летняя баба Настя поцеловала каждого: как праздновал День Победы Ярославль

9 мая 2018 19:21
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День Победы, праздник, Ярославль

Сегодня Ярославль празднует День великой Победы. Утро в городе началось с парада, продолжилось многотысячным шествием «Бессмертного полка» и день завершается работой полевых кинотеатров, площадок, где поют военные песни, танцуют и просто поздравляют ветеранов.

По предварительным подсчётам, 30 тысяч ярославцев вышли сегодня на улицы города. Из них 20 тысяч прошли под знамёнами «Бессмертного полка».

— Эта война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Только из Ярославской области на фронт ушло 500 тысяч человек, это почти население Ярославля, — сказал председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий. — Мы вырвали эту победу у смерти.

Как празднует город, где можно попробовать каши и посмотреть полевой кинотеатр, смотрите в нашей онлайн-трансляции

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Фото: Александра Савельева
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