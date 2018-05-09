|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
95-летняя баба Настя поцеловала каждого: как праздновал День Победы Ярославль
9 мая 2018 19:21
191 0
Сегодня Ярославль празднует День великой Победы. Утро в городе началось с парада, продолжилось многотысячным шествием «Бессмертного полка» и день завершается работой полевых кинотеатров, площадок, где поют военные песни, танцуют и просто поздравляют ветеранов.
По предварительным подсчётам, 30 тысяч ярославцев вышли сегодня на улицы города. Из них 20 тысяч прошли под знамёнами «Бессмертного полка».
— Эта война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Только из Ярославской области на фронт ушло 500 тысяч человек, это почти население Ярославля, — сказал председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий. — Мы вырвали эту победу у смерти.
Как празднует город, где можно попробовать каши и посмотреть полевой кинотеатр, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров