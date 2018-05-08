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Центробанк: за два месяца ярославцы набрали кредитов на 12 миллиардов
8 мая 2018 09:27
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Жители Ярославской области всё больше живут в кредит. Весной этого года региональное отделение Центробанка и вовсе отмечает всплеск интереса к кредитам.
За два месяца ярославцы взяли у банков 12,7 миллиарда рублей. И всего должны теперь финансовым организациям 84,9 миллиарда рублей с учётом старых долгов.
— В структуре долга 41,4% занимают жилищные ипотечные займы. За последние два месяца на приобретение жилья взято ещё 2,3 миллиарда (в прошлом году миллиард), — уточняют в отделении Центробанка по Ярославской области.
Кстати, ипотечный бум в нашем регионе объявили ещё с января.
Фото: Александра Савельева
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