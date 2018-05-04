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Город

40 километров и 25 станций: в Ярославле хотят построить надземное метро

4 мая 2018 11:57
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транспорт, метро, Ярославль, Россия

Надземное лёгкое метро хочет построить в Ярославле частная контора из Питера. Метро планируют сделать вторым ярусом движения над автомобильными дорогами. Да ещё и обещают, что оно будет бесплатным для пассажиров.

— Бесплатный проезд будет обеспечиваться доходами от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций, — рассказал автор и инициатор проекта создания частного надземного метро в Ярославле Ринат Бичурин.

За 4 года бизнесмены обещают построить 40 километров надземных линий и 25 станций. Подробную транспортную схему, правда, пока показать не могут. Говорят, что она будет после разработки строительного проекта.

Но... Чтобы осуществить свою мечту бизнесменам нужна поддержка жителей города.

— Нам предстоит собрать более 20 тысяч подписей жителей Ярославля за проведение референдума о строительстве надземного метро, — уточнили в компании «Новое метро Ярославля». — Ранее власти уже отклоняли нашу заявку на разрешение строительства, поэтому придётся идти по такой схеме.

Сейчас уже открыт сбор голосов за строительство надземного метро в Ярославле частной компанией. Для этого создан специальный сайт. После набора 10 тысяч подписчиков инициаторы планируют подать официальную заявку на проведение общегородского референдума.

Идея строительства надземного метро в Ярославле — это часть большого проекта «Новое метро России». Частники из Питера планируют застроить своими транспортными ветками всю страну — в городах с населением от 400 тысяч человек.

В последние годы ярославцам постоянно обещают какие-то транспортные ноу-хау — монорельсовый скоростной трамвай, электробус, экологически чистые автобусы на газомоторном топливе и ещё ряд транспортных новшеств обещали власти ярославцам за последние пять лет.

Ярославский регион станет пилотным по внедрению этого нового экологически чистого транспортного средства, — говорил в 2014 году тогда ещё губернатор Сергей Ястребов.

Электробус даже разок привезли сюда с завода из Саратовской области, но он сломался. Его пришлось отправить на доработку. Ещё он попадал в ДТП прямо на заводе. А потом про него просто все забыли. Собственно, других обещанных транспортных новинок в Ярославле вообще никто не видел.

Не получилось и сделать из аэропорта в Туношне Франкфурт-на-Майне.

Главный транспортный узел в Германии — не в Берлине и не в Мюнхене, а во Франкфурте-на-Майне, — гордо говорил в 2015 году тогда ещё заместитель губернатора Ярославской области Михаил Крупин. Из Туношны тогда решили делать то же самое.

Там хотели построить современный большой аэровокзал и современные хабы. Ярославцам обещали дешёвые авиарейсы в разные уголки России и чартеры на популярные курорты. Но как в Германии не получилось.

Ну и, пожалуй, самое главное обещание — это Карабулинская развязка. Огромную транспортную развязку с новыми дорогами и виадуками, которая избавит Ярославль от пробок, обещают ещё с 70-х годов прошлого века. Этот объект был включен в утвержденный Правительством России план мероприятий по подготовке к 1000-летию Ярославля. Но воплотить его в жизнь областные и городские власти за всё это время так и не сумели. Периодически эта тема всплывала в заявлениях чиновников. Как правило, это происходило накануне каких-нибудь выборов. И обещают снова.

Новая проектно-сметная документация будет готова не раньше чем к концу года, — говорит заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. — Деньги на ее оплату нужно будет искать в бюджете 2018 года.

Но не всё так плохо. Транспорт в Ярославле всё же развивается. Пусть и со скрипом, но в городе обновляется парк автобусов у частников, а ещё скоро нам должны привезти б/у трамваи из Москвы.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева, мэрия Ярославля, Подслушано у водителей/Vk.com
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