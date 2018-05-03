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На Богоявленскую площадь в Ярославле прибежал лось: что говорят экологи

3 мая 2018 11:44
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экология, лось, Ярославль

В Ярославле в самый центр города сегодня забрёл лось. Животное спокойно прогуливалось у стен музея-заповедника на Богоявленской площади. Сохатого заметил и сфотографировал Алексей Кузин. Но что делать лосю в центре Ярославля ранним утром? Как он вообще сюда попал?

Экологи предполагают — забежал со страху.

— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина. — Видимо, это молодая особь.

Сотрудники охотнадзора областного департамента защиты окружающей среды уже выехали искать и спасать животное.

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Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Алексей Кузин, Жесть Ярославль/Vk.com
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