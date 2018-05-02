Детей раскидало, как кегли: видео, как пенсионерка в Рыбинске сбила двух девочек

Женщина бросилась к сбитым детям

В соцсетях появилось видео ДТП, произошедшего в Рыбинске 30 апреля. Здес на улице Свободы пенсионерка сбила двух девочек. На кадрах видно, что после ДТП дети лежат на асфальте и не могут встать. А старушка выходит из машины и подходит к ним.

В соцсетях обсуждают — кто виноват в аварии?