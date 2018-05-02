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Детей раскидало, как кегли: видео, как пенсионерка в Рыбинске сбила двух девочек
2 мая 2018 12:15
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В соцсетях появилось видео ДТП, произошедшего в Рыбинске 30 апреля. Здес на улице Свободы пенсионерка сбила двух девочек. На кадрах видно, что после ДТП дети лежат на асфальте и не могут встать. А старушка выходит из машины и подходит к ним.
В соцсетях обсуждают — кто виноват в аварии?
— Они уж почти закончили переходить, и не увидеть посреди дороги двух девочек, к тому же встречные стояли, пропускали их... Тут, увы, возраст и первый год за рулем, судя по знаку, сыграли большую роль... — пишет Александр Серяков, выложивший видеозапись в группу «Первый Ярославский автопортал».
На машине пенсионерки, действительно, наклеен знак новичка. Теперь о поездках на личном авто пожилой женщине придётся забыть — за это ДТП ей грозит лишение прав.
Фото: Александр Серяков, Первыя Ярославский Автопортал/Vk.com
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