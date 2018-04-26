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Эксклюзив
В Ярославле 17-летний подросток пришёл в театр с пистолетом: на месте работает полиция
26 апреля 2018 18:04
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Сегодня в театр имени Волкова на благотворительный симфонический концерт оркестра Мариинского театра заявился опасный гость. На него сразу обратили внимание охранники. Вёл себя подросток подозрительно. Очень хотел пройти в зал с сумкой, но его попросили её оставить в гардеробе. Мальчик поскандалил, но в итоге сдался.
— Он оставил сумку в уголочке возле гардероба, а сам пошёл в зрительный зал, — обратили внимание на мужчину и другие зрители. — На руках у него были перчатки. Сам он был бледный и какой-то шуганый.
Сотрудники театра сработали точно по инструкции. Они тут же сообщили в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники МВД и ФСБ. Специалисты тут же проверили странную сумку и объявили: «эвакуировать людей не стоит, взрывоопасного здесь ничего нет». Зато в сумке нашли пистолет - не боевой, с пульками на пружине.
Полицейские решили дождаться подростка. Они переоделись в гражданскую одежду и стали гулять рядом с сумкой под видом зрителей. Взять парня не составило труда.
— Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Устанавливается личность молодого человека. В сумке была игрушка, похожая на пистолет.
Парень сейчас в отделении. У него в сумке также были балаклава и ноутбук. Известно, что юноше 17 лет, он приехал из города в Ярославской области, увлекается музыкой. И, судя по странице подростка в социальной сети «ВКонтакте», ещё и пистолетами — на большинстве фотографий он стоит с оружием в руках.
Фото: vk.com, Михаил Контуев, Руслан Халюзов
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