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Срочно: комиссия по помилованию скостила срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову
26 апреля 2018 14:30
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В рыбинской исправительной колонии №2 только что завершилось заседание комиссии по помилованию по поводу прошения о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова.
- Комиссия приняла решение рекомендовать сократить срок Евегнию Урлашову до девяти лет, - рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Окончательное решение о том, стоит ли сокращать срок осуждённому экс-мэру, примет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 годам колонии. Евгений Урлашов подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.
Выйти раньше на свободу захотел и бывший соратник Урлашова Алексей Лопатин. Дело об условно-досрочном освобождении экс-советника мэра рассмотрит суд 28 апреля.
Фото: Yarocode/YouTube.com
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