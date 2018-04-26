Директор полигона «Скоково» рассказал, какие машины должны проходить весовой контроль

Как свозят мусор на полигон

Директор полигона «Скоково» Константин Симонов рассказал, какие мусоровозы должны проходить через весовой контроль, а какие могут проезжать на полигон без взвешивания.

— Сейчас тариф у нас установлен в объеме, то есть цена устанавливается за один кубический метр отходов, — рассказал Константин Симонов. — Весь учет отходов ведется в кубах. И если машина везет отходы, которые не прошли уплотнение, мы их объем определяем сразу по объему кузова. Машины в основном типовые — как правило, это 8 кубов. Проводить их через весы нет никакой необходимости. Это касается в основном строительного мусора, кирпичей и других отходов, которые в принципе не могут быть уплотнены. А вот если машина везет отходы, которые прошли уплотнение, то она обязательно проходит взвешивание. Затем, зная массу и плотность, мы определяем исходный объем отходов в кубах и выставляем за него цену.

В областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования уверяют — всё время контролируют соблюдение мер безопасности на полигоне.

— Мы следим за тем, чтобы весь цикл размещения и утилизации отходов на полигоне был полностью экологически безопасен. Что касается весового контроля, то с 1 июля этого года тариф будет установлен в зависимости от веса отходов, и все машины, въезжающие на полигон, будут проходить через весы, — говорит директор департамента Дмитрий Пеньков.

Вчера на полигоне побывала экспертная группа, которая следит за экологической безопасностью.

— На мой взгляд, руководству полигона необходимо провести комплексную методическую работу с персоналом, который занимается контролем за ввозимыми отходами. Кроме того, надо провести поверку всех приборов учета, — считает член регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев. — В ходе рабочей поездки произошло случайное срабатывание прибора, который определяет уровень радиации. Такого быть не должно, вся техника должна работать надежно. На меня очень хорошее впечатление произвела охрана полигона. Лишние машины на территорию не пропускают, а автомобили охраны курсируют вокруг полигона. Это особенно важно в пожароопасный период, тем более, что не так давно на полигоне произошел поджог.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.