×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Директор полигона «Скоково» рассказал, какие машины должны проходить весовой контроль

26 апреля 2018 12:40
1 701 4
Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Директор полигона «Скоково» Константин Симонов рассказал, какие мусоровозы должны проходить через весовой контроль, а какие могут проезжать на полигон без взвешивания.

— Сейчас тариф у нас установлен в объеме, то есть цена устанавливается за один кубический метр отходов, — рассказал Константин Симонов. — Весь учет отходов ведется в кубах. И если машина везет отходы, которые не прошли уплотнение, мы их объем определяем сразу по объему кузова. Машины в основном типовые — как правило, это 8 кубов. Проводить их через весы нет никакой необходимости. Это касается в основном строительного мусора, кирпичей и других отходов, которые в принципе не могут быть уплотнены. А вот если машина везет отходы, которые прошли уплотнение, то она обязательно проходит взвешивание. Затем, зная массу и плотность, мы определяем исходный объем отходов в кубах и выставляем за него цену.

В областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования уверяют — всё время контролируют соблюдение мер безопасности на полигоне.

«Скоково»: репортаж с самой большой свалки в Ярославской области.

— Мы следим за тем, чтобы весь цикл размещения и утилизации отходов на полигоне был полностью экологически безопасен. Что касается весового контроля, то с 1 июля этого года тариф будет установлен в зависимости от веса отходов, и все машины, въезжающие на полигон, будут проходить через весы, — говорит директор департамента Дмитрий Пеньков.

Вчера на полигоне побывала экспертная группа, которая следит за экологической безопасностью.

— На мой взгляд, руководству полигона необходимо провести комплексную методическую работу с персоналом, который занимается контролем за ввозимыми отходами. Кроме того, надо провести поверку всех приборов учета, — считает член регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев. — В ходе рабочей поездки произошло случайное срабатывание прибора, который определяет уровень радиации. Такого быть не должно, вся техника должна работать надежно. На меня очень хорошее впечатление произвела охрана полигона. Лишние машины на территорию не пропускают, а автомобили охраны курсируют вокруг полигона. Это особенно важно в пожароопасный период, тем более, что не так давно на полигоне произошел поджог.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Брагино построят огромный спортивный комплекс: каким он будет

Новое на сайте
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,73 63,04
EUR 76,36 76,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.04
USD 61,75 0,09
EUR 75,33 0,12
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.