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В Ярославле велосипедисты перекроют дороги

26 апреля 2018 09:45
976 0
дороги, велосипед, Ярославль

В Ярославле 8 мая ограничат движение в центре города. В этот день будет проходить акция «Велоспорт без границ» с участием лиц с ограниченными возможностями.

— С 13:00 до 17:30 введут временное ограничение движения в районе пересечения Флотского спуска, Красного съезда и Волжского спуска с Волжской набережной (нижний ярус), Которосльной набережной в районе дома № 3, улицах Подзеленье, — рассказали в мэрии Ярославля.

На Волжской набережной (нижний ярус) в районе Речного вокзала, Которосльной набережной от улицы Подзеленье до дома № 3 по Котросльной набережной также будет введено ограничение остановки и стоянки.

Движение ограничат и на 1 мая. Где будет не проехать.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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