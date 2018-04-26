В Ярославле велосипедисты перекроют дороги

В центре будет затруднено движение

В Ярославле 8 мая ограничат движение в центре города. В этот день будет проходить акция «Велоспорт без границ» с участием лиц с ограниченными возможностями.

— С 13:00 до 17:30 введут временное ограничение движения в районе пересечения Флотского спуска, Красного съезда и Волжского спуска с Волжской набережной (нижний ярус), Которосльной набережной в районе дома № 3, улицах Подзеленье, — рассказали в мэрии Ярославля.



На Волжской набережной (нижний ярус) в районе Речного вокзала, Которосльной набережной от улицы Подзеленье до дома № 3 по Котросльной набережной также будет введено ограничение остановки и стоянки.

Движение ограничат и на 1 мая. Где будет не проехать.