В Ярославле велосипедисты перекроют дороги

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В Ярославле 8 мая ограничат движение в центре города. В этот день будет проходить акция «Велоспорт без границ» с участием лиц с ограниченными возможностями.
— С 13:00 до 17:30 введут временное ограничение движения в районе пересечения Флотского спуска, Красного съезда и Волжского спуска с Волжской набережной (нижний ярус), Которосльной набережной в районе дома № 3, улицах Подзеленье, — рассказали в мэрии Ярославля.
Движение ограничат и на 1 мая. Где будет не проехать.
Фото: Александра Савельева
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