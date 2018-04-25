Двое и один в подарок: у ярославской пары родилась тройня

Вся семья сегодня отправляется домой

Сегодня из ярославского перинатального центра выписали тройню. Малыши родились второго февраля в семье Светланы и Андрея Смирновых.

— Очень долго ждали детей! — рассказывает Светлана. — И вот, спустя пять лет такое чудо в тройном размере. Сначала ждали двойню, но получилось — третий в подарок.

О том, что им придется стать родителями сразу троих детей, Светлана и Андрей узнали еще в начале беременности. Говорят, что шоком для них это не стало — где двое, там и трое.

Дети родились второго февраля

— Предлагали убрать двоих, но мы ни в какую не согласились, — говорит Светлана.

Малыши родились раньше срока, из-за этого около месяца провели в реанимации.

— Дети родились второго февраля. Самым маленьким был первый — Лёва. Он весил 1,080 килограмма, на 100 граммов больше родился Славик, а самой крупной на свет появилась Василиса. Это потому что Лев и Слава близнецы.

Светлана признаётся, что на себя у неё нет времени, но она счастлива

Теперь вся троица чувствует себя хорошо и готова отправиться домой, где для них уже подготовили все необходимые вещи и кроватки. Вот только своя отдельная квартира у семьи пока только в мечтах.

— Нам никто ничего не обещал, о своём жилье, конечно, мечтаем, — говорит Андрей.

Родители вполне могут рассчитывать на поддержку области. Парам, у которых рождаются тройняшки, обещали помощь в покупке жилья.