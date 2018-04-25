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В Ярославле на Соколе начался пожар: что горит

25 апреля 2018 16:24
1 877 0
спасатели, пожарные, Ярославль, пожар

Сегодня жителей Сокола перепугал густой чёрный дым. Сначала ярославцы подумали: горят жилые дома.

— Возгорание возникло в посёлке Сокол-1. Горят сараи. На борьбу с огнём выехали две пожарные машины, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Риск возгорания жилых домов всё же был: ведь сараи стоят совсем рядом с ними. К счастью, этого удалось избежать.

Напомним, недавно на Фрунзе сгорели жилые дома.

Анна Лурье
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Фото: читатель 76.ru
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