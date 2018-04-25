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На центральной улице в Ярославле поселилась белка
25 апреля 2018 15:53
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Не всё так плохо у нас с экологией. По городу начали скакать белки. Причём в самом центре. Сегодня на улице Кирова прохожие заметили пушистого зверька, который прыгал по деревьям. Близко к людям белка не спускалась, но ярославцам всё же удалось её сфотографировать.
— Вполне вероятно, что белку что-то пригнало из леса. Может быть, голод. В том, что она появилась в городе, нет ничего удивительного. Лет 30 назад в парке на Первомайской улице жила целая семья белок, — рассказала эколог Лидия Байкова.
Облюбовали звери и птицы центр нашего города. Этой зимой дятлы лечили в Ярославле деревья.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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