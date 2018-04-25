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Город

Мэр Ярославля ответит за ввоз мусора, дороги, остановки и колесо обозрения

25 апреля 2018 15:25
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мэр, Ярославль, Владимир Слепцов

Сегодня комиссия муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка назначила день, когда мэр Ярославля Владимир Слепцов отчитается перед депутатами о проделанной работе. Это случится 6 июня.

Глава города выступит с отчётом о развитии экономики, сбалансированности бюджета, работы социального блока и благоустройства, в том числе парков, дворов и дорог. У многих депутатов есть и свои вопросы. И их не мало.

— В первую очередь меня интересует вопрос контроля за подрядчиками, — сказал депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. — Деньги выделяются и на ремонт дорог, и на ремонт дворов и так далее. Недавно ходил в своём округе по дворам, которые попали в программу «Решаем вместе» — нет, пожалуй, ни одного вида работ, к которым бы нельзя было придраться. Ручное управление, конечно, никуда не годится. Но нужно, чтобы подконтрольные мэру ведомства не просто для галочки посматривали на работы, а нормально следили за ними.

Конечно, вопросы у каждого народного избранника свои. И их много.

— Почти все вопросы появляются от запроса жителей города и упираются в бюджет, а точнее — в его недостаток, — говорит депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова. — В прошлый год был реализован ряд проектов по привлечению небюджетных источников для создания городской инфраструктуры. Например, остановки в рамках проекта по замене НТО, бин-боксы, колесо обозрения. Это позволило сэкономить миллионы бюджетных средств и создать некие социальные блага. Есть ли другие проекты? Возможен ли опыт использования таких технологий в социальной сфере — школах и детских садах? Конечно, это не всё. Хотелось бы лично от мэра услышать о том, есть ли успех в вопросах роста детей и молодёжи города при поддержке мэрии, а может, и даже лично мэра.

Не смогли обойти депутаты и тему с ввозом московского мусора на ярославский полигон «Скоково».

— Меня интересует какие действия планируются по сокращению муниципального долга, — поделился депутат Дмитрий Петровский. Какие программы планируется пробивать в федеральном центре для получения федеральных денег? И, пожалуй, главное, как планируется развиваться работа по переработке мусора?

Кстати, есть депутаты прошлого созыва, которые считают, что положительных сдвигов в городе сейчас вовсе нет, поэтому с мэра нужно спрашивать по полной программе.

— Инвестиций нет, полномочия все на уровень области передали, — возмущена бывший депутат Вера Никольская. — В кадровой политике тоже чехарда какая-то происходит — создают департаменты непонятно под кого, чиновникам полномочия меняют, кто-то приезжает и уезжает. К содержанию дорог и тротуаров есть очень большие вопросы. Особенно к тому, что творилось зимой. Сейчас город грязный — мусор до сих пор не вывезли, его ветром по городу раздувает.

Вряд ли мэр ответит на все вопросы. Тем более, что депутатов в муниципалитете не 3, а 38. Но, похоже, покраснеть ему будет за что. Но для него главное, чтобы «неуд» не поставили, как когда-то такое было с мэром Евгением Урлашовым.

Задай вопрос мэру

А что бы вы спросили у главы Ярославля Владимира Слепцова? Оставляйте свои вопросы в комментариях к этой публикации. Не забывайте подписывать своё имя. Самые интересные и важные вопросы, которые накопились у вас, мы переадресуем градоначальнику.

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Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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