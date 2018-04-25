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Маму и девушку разбившегося мотоциклиста увезли в больницу: подробности смертельного ДТП
25 апреля 2018 13:11
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У разбившегося насмерть мотоциклиста остались мама и девушка. Об этом 76.ru рассказал друг погибшего Алексей Гуськов. 28-летний Нурлан Рустамов толком не успел поездить на этом мотоцикле, ведь купил его всего пару недель назад. Вчера в Заволжском районе он не справился с управлением и врезался в дерево.
— Узнав о трагедии, мама и девушка Нурлана попали в больницу на скорой. Им до сих пор плохо, — рассказывает Алексей. — Я и сам до сих пор не могу в это поверить, как это получилось. На ровном месте. Там и разогнаться невозможно было.
Известно, что Нурлан не справился с управлением, врезался в дерево и скончался до приезда скорой. Скорее всего, он получил тяжёлые травмы потому, что был без экипировки.
Нурлан был весёлым парнем, душой компании, у него было много друзей. С девушкой они собирались пожениться.
Фото: Серёга Мошков/Vk.com
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