Маму и девушку разбившегося мотоциклиста увезли в больницу: подробности смертельного ДТП

Нурлан собирался жениться

У разбившегося насмерть мотоциклиста остались мама и девушка. Об этом 76.ru рассказал друг погибшего Алексей Гуськов. 28-летний Нурлан Рустамов толком не успел поездить на этом мотоцикле, ведь купил его всего пару недель назад. Вчера в Заволжском районе он не справился с управлением и врезался в дерево.

— Узнав о трагедии, мама и девушка Нурлана попали в больницу на скорой. Им до сих пор плохо, — рассказывает Алексей. — Я и сам до сих пор не могу в это поверить, как это получилось. На ровном месте. Там и разогнаться невозможно было.

Известно, что Нурлан не справился с управлением, врезался в дерево и скончался до приезда скорой. Скорее всего, он получил тяжёлые травмы потому, что был без экипировки.

Нурлан был весёлым парнем, душой компании, у него было много друзей. С девушкой они собирались пожениться.