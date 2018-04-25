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Отвергает мусоровозы земля ярославская: под асфальт провалился второй грузовик
25 апреля 2018 11:29
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Уже второй мусоровоз за последние два дня провалился колёсами в яму в асфальте. Грузовик застрял на улице Павлика Морозова недалеко от вокзала Ярославль-Главный.
Напомним, что вчера неподалёку ярославский асфальт остановил мусоровоз, выезжающий из двора дома на Свободы, 78. Дорога обвалилась прямо под колесом машины.
— Все ямы в городе возникают из-за того, что весной вымывается грунт из-под асфальта, и он обваливается, — рассказали в мэрии Ярославля.
В Ленинском районе просто какое-то нашествие ям этой весной. На перекрёстке улиц 1-я Жилая и 3-я Жилая местные жители пожаловались на провал в дороге еще неделю назад, но яму просто обставили сигнальными конусами. В понедельник асфальт провалился на перекрёстке улиц Чехова и Угличской.
Фото: Читатель 76.ru
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