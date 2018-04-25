Отвергает мусоровозы земля ярославская: под асфальт провалился второй грузовик

Мусоровоз накренился, завалившись на бок

Уже второй мусоровоз за последние два дня провалился колёсами в яму в асфальте. Грузовик застрял на улице Павлика Морозова недалеко от вокзала Ярославль-Главный.

Напомним, что вчера неподалёку ярославский асфальт остановил мусоровоз, выезжающий из двора дома на Свободы, 78. Дорога обвалилась прямо под колесом машины.

— Все ямы в городе возникают из-за того, что весной вымывается грунт из-под асфальта, и он обваливается, — рассказали в мэрии Ярославля.

Второй мусоровоз попал в яму недалеко от вокзала Ярославль-Главный

В Ленинском районе просто какое-то нашествие ям этой весной. На перекрёстке улиц 1-я Жилая и 3-я Жилая местные жители пожаловались на провал в дороге еще неделю назад, но яму просто обставили сигнальными конусами. В понедельник асфальт провалился на перекрёстке улиц Чехова и Угличской.