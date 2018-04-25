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Прыгнул в воду, спасая друга: в Ярославской области утонули два рыбака
25 апреля 2018 11:09
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В реке Сутка Мышкинского района утонули два рыбака. 24 апреля 67-летний и 70-летний мужчины отправились на рыбалку, прихватив с собой большое количество спиртного. Место они выбрали на обрыве реки. И в тот момент, когда веселье было в самом разгаре, один из мужчин потерял равновесие и упал в реку. Второй, пытаясь ему помочь, бросился следом. Они оба не смогли выбраться на берег.
— По факту гибели двух рыбаков проводится доследственная проверка. По результатам будет принято решение, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Известно, что на берегу, помимо этих двух мужчин, были другие рыбаки. Но пенсионеры так быстро ушли под воду, что никто не успел прийти им на помощь.
Фото: Александра Савельева
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