Серьёзная авария в Ярославской области: людей из машин вытащили на обочину

На место выехали медики и спасатели

В Ярославской области в районе посёлка Григорьевское около часа назад произошло серьёзное ДТП. По сообщению очевидцев, на место аварии пронеслись машины МЧС и скорой помощи.

— На трассе в сторону Рыбинска столкнулись автомобили «Шкода» и «Чери». Сейчас есть информация о пяти пострадавших, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

По словам спасателей, в «Шкоде» находился один человек, а в «Чери» — четыре.

— Авария вроде лобовая. Людей вытащили на обочину. Только бы с ними всё хорошо было, — рассказал проезжавший мимо водитель автобуса Иван Захаров.

Мы уточняем подробности аварии.