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Серьёзная авария в Ярославской области: людей из машин вытащили на обочину
24 апреля 2018 20:57
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В Ярославской области в районе посёлка Григорьевское около часа назад произошло серьёзное ДТП. По сообщению очевидцев, на место аварии пронеслись машины МЧС и скорой помощи.
— На трассе в сторону Рыбинска столкнулись автомобили «Шкода» и «Чери». Сейчас есть информация о пяти пострадавших, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
По словам спасателей, в «Шкоде» находился один человек, а в «Чери» — четыре.
— Авария вроде лобовая. Людей вытащили на обочину. Только бы с ними всё хорошо было, — рассказал проезжавший мимо водитель автобуса Иван Захаров.
Мы уточняем подробности аварии.
Фото: Сергей Кузнецов/Vk.com
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